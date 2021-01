" 09/01/2021" Partenariat tourisme- environnement : Promouvoir l’écotourisme"Une convention-cadre de partenariat entre le ministère de l’Environnement et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial a été paraphée, jeudi dernier à Alger, portant sur la préservation du patrimoine naturel, le développement de projets et de produits écologiques, l’encouragement du tourisme durable, la valorisation des produits de l’artisanat et du travail familial ainsi que la promotion de l’écotourisme.