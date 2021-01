"09/01/2021"Lutte et prévention anti Covid-19 : Le premier lot de vaccin attendu cette semaine"Ph. Wafa L’arrivée du premier lot du vaccin russe anti-Covid Spoutnik 5 est attendu pour les tous prochains jours, a révélé, samedi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Lors d’une conférence de presse organisée au siège du ministère de la Santé, il a fait savoir qu’une réunion en visioconférence est prévue pour donner les éléments d’information nécessaires aux responsables concernés par cette opération à travers tout le territoire national. Aussi, le Dr Fourar met en relief que toutes les dispositions sont prises pour entamer la campagne de vaccination. Le porte-parole du comité scientifique a indiqué que le vaccin n'est pas obligatoire. Il précise qu’outre les mesures barrières, la vaccination constitue la seule arme préventive contre le virus. Le Dr Fourar souligne l’importance d’une sensibilisation optimale de la population sur l’impérieuse nécessité et l’impératif de se faire vacciner pour se prémunir contre le coronavirus. La mobilisation de l’ensemble des personnes concernées par l’opération et la synergie des efforts est un préalable pour assurer le succès de la vaccination, signale- t-il. Foukar affirme que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, l’Algérie ne se limitera pas à un seul vaccin et rappelle que le pays a déjà intégré le groupe Covax, composé de 190 pays. «Pour couvrir de manière optimale les besoins de la population en matière de vaccination, il a été décidé de ne pas se limiter à un seul vaccin», explique-t-il. Le budget alloué à la vaccination peut atteindre 200 milliards de dinars, dont 15 milliards de dinars sont destinés à cette première tranche. Selon le Dr Fourar, les catégories qui bénéficieront en priorité de ce vaccin ont été déterminées. Il s'agit du secteur de la santé et d’autres secteurs stratégiques, les personnes âgées, ainsi que les patients atteints de pathologies chroniques. Les femmes enceintes, les personnes présentant une allergie aux composants du vaccin ainsi que les enfants, ne sont pas concernés, ajoute le même responsable qui rappelle que le vaccin demeure «non obligatoire». Interrogé sur le taux d’efficacité du vaccin russe et des effets indésirables, ils sont très légers, à l’image d’une douleur au niveau du point de vaccination, une légère fièvre et des maux de tête. Le porte-parole du comité scientifique fait remarquer que le taux d’efficacité du vaccin russe est de 100% en prévention des cas graves et de décès et de 92% en règle générale. La vaccination aura lieu au niveau des structures sanitaires où le personnel est déjà mobilisé. Des équipes médicales se rendront dans les zones d’ombre et les régions éloignées. La logistique est prête à travers toutes les wilayas. «Nous recevrons les vaccins dans un ou deux jours ou une semaine au plus tard», précise le Dr Fourar qui signale que les sites de stockage ont tous été identifiés. En outre, un comité mixte aura pour mission le suivi quotidien de l’opération de vaccination, en détails, observe le conférencier en révélant par ailleurs qu’un plan de formation est arrêté au profit des encadreurs exerçant à travers toutes les wilayas. Le Dr Fourar insiste par ailleurs sur toute l’importance de la campagne d’information «basée sur des données scientifiques et vérifiées» laquelle campagne va contrer les fake- news et de sensibiliser le citoyen sur l’importance de la vaccination. Le vaccin sera dispensé en deux doses avec un intervalle de trois semaines et la traçabilité de l’opération de vaccination, à travers ses différentes étapes, sera suivie par des experts. Soraya Guemmouri