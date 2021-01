11-01-2021"Coopération : Entretien téléphonique entre M. Djerad et son homologue français"Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a eu, le 11 janvier 2021, un entretien téléphonique avec M. Jean Castex, Premier ministre de la République française. Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales marquées par des échanges réguliers, au plus haut niveau, et une concertation permanente sur les perspectives de la coopération algéro-françaises dans divers domaines. Les deux parties ont réitéré, à cet égard, leur volonté résolue à œuvrer pour l’édification d’un partenariat d’exception, prôné de part et d’autre, à même de renforcer la coopération algéro-française au bénéfice des deux pays, notamment en matière d’investissement et de transfert de technologies. Les deux Premiers ministres ont également abordé les préparatifs, en cours, de la 5e session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN), prévue prochainement à Alger, en mettant en exergue la nécessité de faire de cette importante échéance un moment fort dans la consolidation, l’enrichissement et la diversification de la coopération entre les deux pays. Les questions liées au contexte sanitaire mondial induit par la propagation de la pandémie du Covid-19 ont également figuré à l’ordre du jour de l’entretien des deux Premiers ministres. Les deux Premiers ministres sont convenus de poursuivre la concertation bilatérale sur l’ensemble des aspects de la coopération algéro-française.