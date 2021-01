"Colère au Pakistan: les émirs affamés de ‘viagra sur pattes' persona non grata" Un émir saoudien a causé une hécatombe au Baloutchistan: il a exterminé 2100 outardes en 21 jours. Ces petits oiseaux sont convoités par les princes-braconniers du Golfe, en quête de pouvoir érectile et d’une virilité décuplée. Ce gibier serait une denrée aphrodisiaque rêvée. Mais l’outarde est menacée d’extinction et les Pakistanais ne décolèrent plus après « le massacre ».