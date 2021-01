Santé Mohand Sidi Saïd, un Kabyle à New York 09 octobre 2012 à 15h22 | Par Fanny Rey Mohand Sidi Saïd vit désormais entre Paris, Bruxelles, New York et Aix-en-Provence. L’orphelin algérien vendeur de pastèques est devenu l’un des dirigeants du groupe Pfizer. Retour sur un destin hors norme.