"LSAQ" Par Michel Coladon - 20 janvier 2021 "COVID-19 : la vitamine D réduit le risque de formes graves"73 experts francophones appellent à généraliser la supplémentation en vitamine D à l’ensemble de la population. Cette vitamine atténue l’inflammation provoquée par le coronavirus et diminue le risque de formes graves. En mai dernier, l’Académie de médecine conseillait déjà de recourir à la vitamine D en prévention. Près de la moitié des Français en déficit de vitamine D La vitamine D : une mesure «simple, sans danger et peu coûteuse». C’est le constat de 73 experts francophones et de six sociétés savantes nationales à l’instar de celles de pédiatrie, de gériatrie ou d’endocrinologie. Dans un article publié dans La revue du praticien, ils appellent à supplémenter en vitamine D tous les Français. En effet, 40 à 50% des Français sont en déficit de vitamine D. Celle-ci est synthétisée sous l’effet des rayons du soleil. Grâce à cette vitamine, les taux de calcium et de phosphore augmentent dans le sang.