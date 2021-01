"Algeriepart Plus"20 janvier 2021"Passé colonial en Algérie : Emmanuel Macron promet des « actes symboliques » pour la réconciliation entre la France et l’Algérie"Le célèbre historien français Benjamin Stora a remis officiellement ce mercredi 20 janvier à Emmanuel Macron son rapport sur « les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie », avec des propositions pour parvenir à « une nécessaire réconciliation » franco-algérienne, près de 60 ans après la fin du conflit, a indiqué l’Elysée dans un communiqué repris largement par les médias français. Le président français Emmanuel Macron avait confié une mission à l’historien Benjamin Stora en vue de favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algérien ».