"10 chiffres inquiétants sur la pollution dans l'espace" En un demi-siècle d'activités dans les cieux cosmiques, débutées avec le lancement de Spoutnik 1 en 1957, l'Homme a réussi à polluer un second espace sacré après la planète Terre. Le cosmos est marqué par les conséquences de l'exploration spatiale. Elles se traduisent par l'abandon de millions de débris en orbite, capables d'abîmer des engins mais aussi de blesser des astronautes en sortie, d'où les multiples manoeuvres de la Station spatiale internationale (ISS) pour les distancer. Prédit dès 1978 par Donald J. Kessler (le syndrome de Kessler) de la NASA, ce cimetière en apesanteur inquiète à raison. Alors que les agences et entreprises astronautiques travaillent sur des mécanismes de nettoyage, voici dix chiffres résumant la situation actuelle. Plus de 130 millions d'objets en orbite Selon la dernière étude publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA) en 2019, il y aurait près de 130 millions d'objets en orbite. A priori, tous ne seraient pas dangereux à l'image de la grande majorité qui est composée de 130 millions de ramassis inventoriés entre un millimètre et un centimètre. Viennent ensuite 900 000 détritus de plus d'un centimètre, 34 000 de plus de dix centimètres ainsi qu'une estimation de 5 400 faisant plus d'un mètre. En plus de polluer, ces derniers pourraient devenir plus problématiques à l'avenir à cause de leur taille. Elodie Falco, Webedia 