"Construction Algérie Nouvelle"Habitat "Walid AÏT SAÏD" 23-01-2021 160000 Nouveaux logements arrivent!Le nouveau programme, LPA, est officiellement lancé. 130000 appartements sont en cours de réalisation. La liste des bénéficiaires sera connue très prochainement. Une très bonne nouvelle en ces temps de crise... 2021 sera-t-elle l’année du logement ? En 2021, les Algériens pourront encore rêver d'un logement! Malgré la double crise sanitaire et financière, ce secteur ô combien sensible, ne semble pas être en danger! Il semble se porter très bien, puisque même avec le confinement, les opérations de distributions d'habitation ont continué à un rythme effréné. «2020 a été l'année des réalisations par excellence», s'est réjoui, jeudi dernier, Kamel Nasri, le ministre en charge du secteur lors d'une réunion d'évaluation consacrée à la présentation du bilan de l'année écoulée. Il affirme que pas moins de 200000 bénéficiaires, toutes formules confondues, ont reçu les clés de leurs habitations. Mieux encore, les travaux de centaines de milliers d'autres logements ont été lancés. Alors que des milliers d'autres ont été livrés, ils vont être prochainement distribués en attendant l'achèvement des travaux d'aménagement extérieur. Il s'agit, notamment de la nouvelle formule qui tient en haleine les Algériens, à savoir les logements promotionnels aidés (LPA). La construction des premiers appartements faits dans le cadre de cette formule a commencé. Le ministre indique, qu'il s'agit, dans un premier temps, de 130000 unités à travers le territoire national. Un ouf de soulagement pour les souscripteurs LPA. Près de 2 ans après le lancement des inscriptions à ce type de logements aidés, ils avaient disparu des radars. Beaucoup pensaient que ce projet avait été abandonné. Au fil des mois et des promesses sans lendemain, les espoirs se sont amenuisés. Mais voilà que le ministre de l'Habitat parle de quelque chose de concert avec des centaines de milliers de logements dont les travaux ont débuté. Il se veut même très rassurant en affirmant que les entraves liées à la concrétisation du LPA ont été levées. «Il y a eu des problèmes qui ont engendré des retards tels que le foncier, mais ils sont en train d'être levés», a-t-il soutenu non sans annoncer que la liste des bénéficiaires sera connue très prochainement. «Il y a eu un grand retard dans l'établissement des listes de bénéficiaires faute de main-d'oeuvre dans les administrations locales suite à la propagation de l'épidémie de Covid-19», a-t-il reconnu. «Mais nous nous employons à y remédier dans les meilleurs délais», s'est-il engagé avant d'aviser d'une autre bonne nouvelle Elle concerne, cette fois-ci, les souscripteurs Aadl. Il révèle le lancement, cette année, d'un programme additionnel de logements pour près de 30000 souscripteurs Aadl 2 qui n'ont pas versé la première tranche. «Une étude exhaustive sera menée pour trouver le foncier et le montage financier adéquats», a dit le ministre, précisant qu'il sera probablement fait recours à des crédits bancaires. Au total, il s'agit donc de plus de 160000 logements qui arrivent, entre LPA et Aadl. Toutefois, avec beaucoup de réalisme, Kamel Nasri, a refroidi les ardeurs de ceux qui rêvaient du logement public locatif (social). «L'élaboration des listes pour cette formule a été entravée en 2020 et reportée en raison des mesures anti-Covid-19», a-t-il rappelé soulignant que l'opération a été relancée fin 2020 dans certaines communes. Toutefois, il estime que le quota consacré à cette formule est insuffisant.