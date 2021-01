éSoraya Guemmouri Journaliste22-01-2021"Barrages : taux de remplissage de 44,45%" Le volume stocké a atteint 3,4 milliards m3 Le taux de remplissage des barrages est de 44,45%, a indiqué, jeudi, Mourad Haklawane, responsable chargé de l'exploitation, au niveau de l'Agence nationale des barrages et des grands transferts (ANBT). Ce même responsable a jugé que cette quantité est «insuffisante, en particulier au niveau des régions du Centre et de l'Ouest du pays». Il précise que les dernières précipitations enregistrées ont permis de hisser le volume d'eau stocké dans les 80 barrages pour atteindre près de 3,4 milliards de mètres cubes, soit 44,45%. Haklawane note que les barrages des wilayas de l’Est ont un taux de remplissage de 66,9%, ceux de la région du Chellif sont de moitié moindre. «Le Centre et l’Ouest du pays restent assez peu arrosés étant donné que les taux y afférents sont respectivement de 24,3% et de 27,5%, et ce, au moment où nous entamons la dernière décade du mois de janvier». 200 millions de m3 pour l’AEP et jusqu’à 700 millions pour l’agriculture Il a fait savoir que l’Agence fournit à la population un milliard 200 millions de mètres cubes d'eau potable et entre 600 et 700 millions de mètres cubes destinés aux besoins de l’irrigation. Afin de combler le déficit en matière d'approvisionnement, le même responsable a annoncé l'adoption d'une stratégie via laquelle les six grands barrages de transfert serviront les barrages souffrant de la sécheresse, outre le fait de creuser des forages au niveau des régions les moins loties en ressource hydrique. Haklawane a affirmé que le barrage de Beni Haroun à Mila transfère environ 475 millions de mètres cubes en direction de six wilayas pour approvisionner six millions de personnes et irriguer environ 41.000 hectares de terres agricoles. Le système de transfert des Hauts Plateaux à Sétif fournit environ un million d'habitants à travers le barrage d'Ighil à Bejaia et irrigue environ 15.000 hectares. La ressource va également au barrage de Tablout à Jijel où une quantité avoisinant les 42 millions de mètres cubes est recueillie annuellement. Six projets de réalisation de barrages en voie de parachèvement Le système de transfert Koudiet Acerdoun alimente Bouira, Tizi-Ouzou, Chlef et Mostaganem. Le système de transfert de Taksebt alimente les régions de Tizi-Ouzou, Boumerdès et Alger. Il a révélé qu'il y a six projets de barrage en cours d'achèvement dans les wilayas d’El-Tarf (capacité de 98 millions de m3), Souk Ahras (d’une capacité de 35 millions de m3), Batna (18 millions de m3), Tizi-Ouzou (90 millions de m3) et enfin à Annaba (avec une capacité de 750.000 m3). Le chef du service exploitation a évoqué un certain nombre de projets conjoints avec le ministère de la Pêche. L’objectif assigné à cette démarche, explique-t-il, est de «mettre en œuvre des projets de production de poisson dans des barrages, sachant que ces structures produisent aujourd’hui environ 400 tonnes». Il est également question de «créer une branche spéciale aquaculture et de produire des engrais agricoles». Dans l’objectif d’optimiser l’AEP, un plan d’urgence avec le recours aux eaux souterraines à travers les forages. Cette opération a déjà été lancée avec l’utilisation de 40 machines de forage au niveau du Grand-Alger et de 7 autres à Mascara. Soraya Guemmouri Soraya Guemmouri Soraya Guemmouri Journaliste Barrages : taux de remplissage de 44,45%