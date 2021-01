Mostaganem De l’arganier à Stidia

Publié par Abder Bensadok le 23.01.2021 , 11h00 "De l’arganier à Stidia"    À l'état naturel, l'arganier se trouve uniquement dans un pays voisin que les pharmaciens et autres producteurs de cosmétiques de chez nous importent pour ses multiples propriétés diététiques. Les usagers de la RN 11 sur la route express reliant Mostaganem à celle d’Oran, ont bien remarqué en bordure de la route une nouvelle plantation d’arbrisseaux sur plusieurs centaines de mètres, du côté de la cité balnéaire de Stidia. «L’arganier habitué au climat sec et tempéré peut se cultiver dans notre région, a souligné un agronome et botaniste à la fois qui supervise avec attention une opération de plantation à la fondation de Djanatu-el-Arif pour la culture de l’arganier et quelque 1 000 plants viennent d’être replantés également à Stidia. De nombreuses tentatives de transplantation de cet arbre ont généralement échoué un peu partout en Algérie, mais cette nouvelle pépinière, située à la vallée des Jardins a réussi à donner des plants. L’arbre s’adapte aux conditions climatiques, aux traitements des botanistes, tels que l’écimage et la découpe des branches. L’huile d'arganier possède des applications culinaires et cosmétiques. On l'appelle généralement huile d'argan. Elle présente une teinte brun roux. Pour conserver ses qualités, elle ne doit pas être chauffée à haute température. En cosmétique, elle hydrate la peau, la nourrit et prévient l'apparition des rides. A. Bensadok Publié par Abder Bensadok le 23.01.2021 , 11h00 11134 lectures