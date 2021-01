"C A N "samedi, 23 janvier 2021 "Travaux publics : plusieurs projets d'infrastructures lancés à Alger" ALGER- Le ministre des Travaux publics et ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali, a effectué samedi une visite de travail au niveau de la wilaya d'Alger au cours de laquelle il a procédé à la mise en service de plusieurs infrastructures stratégiques et au lancement de projets inscrits dans le cadre du plan de désengorgement de la capitale.