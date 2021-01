"CAN""vendredi, 22 janvier 2021" AND: 1ère rencontre d'information mensuelle sur la gestion des déchets:ALGER - L'Agence nationale des déchets (AND) a organisé à Alger la première rencontre d'information entre ses cadres et des journalistes de la presse publique et privée (audiovisuelle et écrite) visant à permettre à ces journalistes de relayer une information "précise et correcte" sur la problématique des déchets au service de l'objectif suprême qui "la consécration de la citoyenneté environnementale".