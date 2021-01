"El Moudjahid Mohamed Mendaci Journaliste" 19:21 23-01-2021"Lutte et prévention contre la covid-19 : Le vaccin Spoutnik-V pourrait être produit en Algérie" La pandémie du coronavirus et le vaccin anti-Covid ont été, samedi, au centre des débats du Forum du quotidien Echaâb, où deux membres du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la Covid-19 en Algérie ont répondu aux interrogations liées à ce sujet, et surtout confirmé l’arrivée, à la fin du mois, du premier lot de vaccins.