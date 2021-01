"Algériepatriotique"janvier 24, 2021 - 8:17 Rédaction Enrico Macias : «Je n’ai pas fait le deuil de l’Algérie et mon cœur est là-bas !»Enrico Macias ne perd pas l'espoir de retourner à Constantine un jour. D. R.Par Mohamed K. – Le chanteur Enrico Macias est revenu sur son départ d’Algérie en 1963 dans l’émission «Sept à huit» de TF1. «Mon départ d’Algérie a été une grande déchirure. Cela avait été accompagné aussi par la perte d’êtres chers comme mon beau-père, qui était mon maître dans la musique arabo-andalouse, il était un des plus grands représentants de cette musique en Algérie», a-t-il dit, en confiant que sa chanson J’ai quitté mon pays, qui deviendra le symbole de l’exil des pieds-noirs, a été composée dans le bateau qui le menait en France avec ses parents et ses grands-parents.