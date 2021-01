"LJA"24/01/2021 "Annaba : Création d’une commission de diagnostic des domaines de lancement de start-up"Une commission technique composée de différents acteurs concernés par la création et l’accompagnement des start-up, à savoir des experts universitaires, représentants de l’administration locale et des directions exécutives de la wilaya de Annaba, sera créée pour diagnostiquer sur le terrain les domaines de lancement de start-up, a-t-on appris au cours d’une rencontre sur «les perspectives de la relance économique et la création des start-up».