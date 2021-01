"Marie-Madeleine Sève Publié le 29/04/2019 "Comment déjouer les pièges de son cerveau au travail"Notre cerveau nous ment ! Pour gagner en efficacité, il simplifie, extrapole… et s'arrange avec le réel, quitte à nous faire croire n'importe quoi. Conseils pour parer aux biais décisionnels. « Ça va marcher ! Tu vas voir, on va booster les ventes et redresser la situation ! » S'adressant à son bras droit inquiet, Gilles Marque, président d'Actiss Partners, fleuron du management de transition, croyait dur comme fer à la réussite de son projet. Sollicité début 2016 par une petite société de produits cosmétiques en difficulté mais prometteuse, il est certain de parvenir à quadrupler son chiffre d'affaires en deux ans, soit un saut de 500.000 à 4 millions d'euros. Un objectif réfléchi, selon lui, que la réalité vient pourtant contredire peu à peu.