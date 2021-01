"Sanofi discute avec Pfizer pour fabriquer son vaccin anti- Covid-19"Sanofi pourrait produire le vaccin de Pfizer - BionNTech et celui d'un deuxième laboratoire, a indiqué Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie. Alors que Sanofi a indiqué que son vaccin anti- Covid-19 ne serait lancé que bien après ceux de ses concurrents américains Moderna et Pfizer, le géant tricolore est en discussions avec deux laboratoires pour fabriquer leurs vaccins contre le coronavirus, a indiqué Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie sur BFM. L'un d'entre eux est Pfizer. Le laboratoire français pourrait annoncer les conclusions de ces discussions très prochainement. Mi-janvier, Agnès Pannier-Runacher avait déjà indiqué que Sanofi et le gouvernement étudiaient la possibilité pour le groupe pharmaceutique français d'utiliser ses chaînes de production pour produire les vaccins anti-Covid des laboratoires BioNTech et Janssen. Sanofi travaille au développement de deux vaccins anti-Covid mais ne sera pas en mesure d'en proposer un avant la fin 2021. Quant à l'Institut Pasteur, il vient de jeter l'éponge pour son principal candidat vaccin anti-Covid-19.