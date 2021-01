"APS"jeudi, 28 janvier 2021 17:16"Ouyahia et Sellal condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme"ALGER - La Cour d'Alger a prononcé, jeudi, des peines d'emprisonnement fermes à 15 ans et 12 ans à l'encontre des anciens Premiers ministres, respectivement Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, alors que les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda ont été condamnés à 3 et 2 ans de prison ferme.