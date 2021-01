Le premier lot du vaccin russe anti-Covid-19 Spoutnik-V est arrivé vendredi à l'aéroport militaire de Boufarik (Blida). La réception de ce premier lot a eu lieu en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, du ministre délégué à la Réforme hospitalière Ismaïl Mesbah ainsi que de l'ambassadeur russe à Alger et du directeur général de l'Institut Pasteur d'Alger, Faouzi Derar. La première cargaison du vaccin russe contre la Covid-19 "Sputnik V" sera réceptionnée vendredi après-midi à l'aéroport de Boufarik (wilaya de Blida), avait annoncé jeudi dernier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. "La campagne de vaccination débutera symboliquement samedi à partir de Blida, en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid", a ajouté M. Belhimer, précisant que cette opération concernera en premier les personnels du corps médical, les personnes âgées, les malades chroniques avant d'être élargie aux différentes catégories de la société. "D'autres cargaisons du vaccin anti-Covid 19 arriveront de Chine, d'Inde et d'autres pays", a ajouté le ministre. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé le lancement pour fin janvier courant de la campagne de vaccination contre le coronavirus, soulignant que la santé du citoyen n'a pas de prix. La vigilance et le respect des gestes barrières demeurent le meilleur moyen pour lutter contre ce virus. Naila Benrahal Naila Benrahal |29-01-2021 Journaliste Vaccin russe anti-Covid-19 Spoutnik-V : Réception du premier lot