|30-01-2021 "Le vaccin de tous les espoirs"La promesse a été tenue. À l’avant-garde de la bataille contre la pandémie, la nouvelle Algérie entame, avec plus d’assurance et de confiance, l’ultime virage de la vaccination. «Dès sa commercialisation, l’Algérie acquerra le vaccin pour protéger le citoyen quel qu’en soit le prix», avait déclaré le ministre de la Santé. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait promptement instruit, le 20 décembre 2020, le Premier ministre de veiller au lancement, dès le mois de janvier, de la campagne de vaccination. C’est désormais chose faite. À partir de Blida, qui a connu le premier foyer de contamination, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a donné, dès la réception du vaccin russe Spoutnik-V, le coup de starter à cette vaste opération qui sera renforcée avec l’arrivée d’autres lots en provenance des laboratoires anglo-suédois, AstraZeneca, chinois et indiens. La contribution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), par le biais du dispositif Covax, est également attendue. Il s’agit à tout prix de briser la chaîne de contamination, prioritairement dans le corps médical, chez les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques, suivis par les autres catégories à forte contamination et transmission du virus. Le défi de l’immunité collective, tributaire d’une vaccination de 60 à 70% de la population, s’inscrit dans la stratégie globale de lutte contre la pandémie parfaitement maîtrisée, à la faveur d’une gestion cohérente et d’une mobilisation de tous les segments de la société. La fermeture des frontières terrestre, aérienne et maritime, l’arrêt des cours dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, le recours au confinement graduel et flexible, et la nécessité des gestes barrières de prévention et de protection ont ainsi contribué avec efficacité au recul de la pandémie, dont il est loisible aujourd’hui de mesurer avec plus d’optimisme la bonne maîtrise de la situation sanitaire. À l’abri de la vague des nouveaux variants anglais, sud-africain et brésilien, qui ont déferlé sur l’Europe et les Amériques, la nouvelle Algérie peut apprécier à sa juste valeur l’importance des acquis enregistrés dans ce combat collectif à son stade final. Elle ne compte pas céder d’un iota, pour préserver la santé des citoyens et assurer la relance économique porteuse d’espoirs de changements pour une vie digne et décente. Tous les moyens ont été mobilisés pour répondre aux exigences d’une vaccination sûre et viable, créditée du label «halal» par la commission de la Fetwa et confortée par la constitution de deux task force, chargées, l’une, du choix du vaccin et de la planification de la campagne de vaccination, et, l’autre, du stockage, du transport et de la conservation. Toutes les conditions de réussite sont réunies, pour favoriser une implication totale des citoyens dans la campagne de vaccination gratuitement prescrite dans les 8.000 centres et, le cas échéant, dans les hôpitaux. Des équipes mobiles vont sillonner les zones d’ombre et les régions enclavées, pour rendre justice aux populations longtemps soumises à la marginalisation et à la discrimination. En dépit de la compétition féroce, l’Algérie sera donc au rendez-vous de cette importante épreuve de longue haleine qui touchera toutes les wilayas. El Moudjahid