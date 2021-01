30-01-2021"Vaccination anti-covid-19 : L’opération lancée à partir de Blida"Benbouzid lance la vaccination anti-covid-19 à partir de Blida : «Nous sommes au rendez-vous» ------------------------------------------- Le respect des mesures barrières toujours recommandé L’Algérie a officiellement lancé, samedi à Blida, la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, au lendemain de la réception du premier lot du vaccin russe, Spoutnik-V. Le coup d’envoi de l’opération de vaccination a été donné depuis la polyclinique El Mouz à Blida par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui a indiqué que l’opération sera progressive et touchera l’ensemble des wilayas. Plus de 8.000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et des établissement de santé de proximité ayant une expérience en la matière ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19, appelant les citoyens à adhérer à cette campagne «importante». Le porte-parole officiel du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, le Dr. Djamel Fourar, a soutenu que les critères arrêtés dans le choix du vaccin sont la sécurité et l’efficacité et que le vaccin Spoutnik V répond pleinement à ces conditions. «Une enveloppe de 20 milliards de DA a été allouée pour l’achat de la totalité des lots de vaccins», révèle le porte-parole du comité en assurant que l’ensemble des mesures ont été prises afin d’en assurer l’approvisionnement car la vaccination est, selon lui, la solution pour stopper la progression du virus. Il a souligné la nécessité de respect des mesures barrières annonçant la mise en place d’une plate-forme installée au niveau du ministère de la Santé qui permettra de suivre et d’évaluer, quotidiennement l’évolution de l’opération. «Le vaccin Spoutnik V est homologué et utilisé dans plus de 50 pays. Il est reconnu pour son efficacité et sa sécurité. On connait son mode d’action et de conservation», a-t-il noté avant de rappeler que l’Algérie qui a réceptionné un premier lot de 50.000 doses va réceptionner progressivement le vaccin d’Astra Zeneca également. De son côté, le directeur de la santé de la wilaya de Blida, Ahmed Djamaï, premier à être vacciné, a souligné que le vaccin protège le citoyen et particulièrement les personnes vulnérables. «Le vaccin russe a été élaboré avec des techniques traditionnelles à l’image des autres vaccins contrairement à celui de Pfizer», a-t-il soutenu avant de déclarer que l’opération durera toute l’année et que les citoyens doivent prendre rendez-vous auprès des structures mises à disposition. Djamai a affirmé que dans la wilaya de Blida, pas moins de 47 centres ont été mobilisés pour la réussite de la campagne ; 28% des lits réservés aux malades atteints de la Covid-19 sont occupés. Pour sa part, Imene Slatnia, dentiste, une des premières citoyenne également à se faire vacciner a rappelé que le corps médical a payé un lourd tribut dans la lutte contre la pandémie. «Une demi-heure après l’inoculation du vaccin, je suis en pleine forme et je ne ressens aucun symptôme», a-t-elle dit. Beaucoup de personnes attendent de se faire vacciner à la polyclinique El Mouz. Said Benothmane, 67 ans, a salué les efforts consentis par les pouvoirs publics qui ont tout mis en œuvre pour assurer la disponibilité du vaccin. Sami Kaïdi