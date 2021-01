"Djerad préside la réunion du Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du plan de vaccination" Blida : 30 vaccinations au matin du premier jour de la campagne ---------------------------------------------------- Vaccination anti-covid-19 : Les modalités de suivi des commandes de vaccin arrêtées «Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier la réunion du Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du plan national de vaccination COVID-19», a indiqué samedi un communiqué des services du Premier ministère. «Ce Comité, installé sur instruction de Monsieur le Président de la République et présidé par le Premier Ministre, est chargé de suivre la gestion opérationnelle de la mise en œuvre de ce plan de vaccination qui a été lancée ce jour 30 Janvier 2021 à partir de Blida», précise la même source. «Lors de la réunion du Comité, il a été passé en revue toutes les dispositions prises visant à assurer la mise en œuvre de la vaccination à travers toutes les wilayas du pays dans les meilleures conditions d’organisation et de sécurité et dans le respect du protocole sanitaire établi au profit, dans une première étape, des personnes prioritaires, à savoir : le personnel de santé, ainsi que les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques», souligne le communiqué. «Aussi, il a été arrêté, lors de la réunion de ce comité, les modalités de suivi des commandes de vaccin permettant la couverture totale des besoins de la population, sachant que l’opération s’étalera tout au long de l’année 2021», conclut-on. //////////////////////////////// Blida 30 vaccinations au matin du premier jour de la campagne Une trentaine de personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, hier matin, à la clinique de la cité Les Bananiers de Blida, au premier jour du lancement de la campagne de vaccination à l’échelle nationale, a-t-on appris auprès du directeur de la santé de la wilaya, Ahmed Djemai. Selon M. Djemai, qui fut le premier vacciné contre la Covid-19, «30 personnes, parmi lesquelles des médecins et des citoyens, ont reçu les premières doses du vaccin anti-coronavirus», soulignant l’inscription d’une quarantaine d’autres sur les listes d’attente, qui seront soumis aux examens nécessaires avant de recevoir le vaccin», a-t-il indiqué. «La wilaya de Blida a réceptionné hier 100 doses du vaccin Spoutnik-V, dans l’attente de recevoir progressivement d’autres lots qui seront destinés aux différentes régions de la wilaya, à l’instar de Boufarik et Larbaâ (est), et d’El-Affroune (ouest), outre des zones d’ombre et des localités montagneuses, dont Djebabra, Souhane, Chréa et Aïn Romana, où des équipes médicales mobiles seront mises à contribution», a encore souligné le même responsable. S’exprimant sur le fait d’avoir reçu la première dose du vaccin à l’échelle nationale, M. Djemai a déclaré qu’en sa qualité de premier responsable du secteur à Blida, il était de son devoir de donner l’exemple aux citoyens pour leur prouver qu’il s’agissait d’«un vaccin ordinaire», et qu’il n’y avait pas lieu «d’avoir des craintes, notamment concernant les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques», a-t-il dit, signalant que les professionnels du secteur «ont reçu le vaccin de manière ordinaire». Au premier jour du lancement de la campagne de vaccination, la clinique de la cité Les Bananiers a enregistré une importante affluence de citoyens désireux se faire vacciner, a-t-on constaté sur place. Parmi eux, Ali Boufridi (71 ans), un diabétique et hypertendu qui a subi un examen médical approfondi, qui s’est dit «très enthousiaste à l’idée de recevoir ce vaccin», appelant «à l’impératif de prendre conscience de la nécessité de se faire vacciner, pour mettre un terme à propagation de ce virus», a-t-il souligné. Son concitoyen Sabri Aissa (65 ans) a, pour sa part, loué les «efforts consentis par l’État pour fournir le vaccin aux citoyens, en affectant un budget colossal pour cette opération». «J’ai une totale confiance en les autorités supérieures du pays», a-t-il ajouté, soutenant qu’il a attendu de recevoir le vaccin avec «impatience», avant de confier qu’il s’était rendu à la clinique «très tôt dans la matinée». La moudjahida Yahiaoui Cherifa a, pour sa part, lancé un appel aux citoyens, les jeunes notamment, pour ne pas «sous-estimer» la maladie et respecter les mesures préventives contre le coronavirus, dont le port du masque. «Je ne suis pas sortie de chez moi depuis la déclaration de cette pandémie, et je suis venue aujourd’hui à la clinique Les Bananiers avec enthousiasme et déterminée à être parmi les premiers à se faire vacciner, pour contribuer à mettre un terme à cette pandémie», a-t-elle dit.