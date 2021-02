Fabrication en Algérie du vaccin russe Soutnik V : le projet prend de l’épaisseur

CAN"04/02/2021Fabrication en Algérie du vaccin russe Soutnik V : le projet prend de l’épaisseur:Le projet de la fabrication du vaccin russe Spoutnik semble se préciser de plus en plus. En effet et après avoir déjà été évoqué au moment même de sa mise au point, le sujet a rebondi, hier, lors de l’audience accordé par e premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev .