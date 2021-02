Algérie-Ukraine: les opportunités de partenariats commercial et industriel à l’ordre du jour à Ghardaia

04/02/2021"Algérie-Ukraine: les opportunités de partenariats commercial et industriel à l’ordre du jour à Ghardaïa"GHARDAIA - Les opportunités de partenariat commercial et industriel entre hommes d'affaires algériens et ukrainiens ont été au centre d'une visite effectuée mercredi par l'ambassadeur plénipotentiaire d'Ukraine à Alger, Maksym Sobh, à la Chambre de commerce et de l'industrie du M'zab à Ghardaia (600 km Sud d'Alger).