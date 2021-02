"Algérie 360°" 8/02/2021"Violée et torturée pendant 4 jours, une mineure enfin libérée à Blida"Les éléments de la sureté nationale de la Daira de Mouzaya, dans la Wilaya de Blida ont pu mettre fin au calvaire d’une fille de 13 ans seulement. Elle a été victime de viol, de violences et de séquestration pendant quatre jours. Les coupables ont été arrêtés par la police et présentés devant la justice.