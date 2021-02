Voitures électriques /des bornes électriques seront installées et des véhicules importés, selon Chems-Eddine C

AF 11/02/2021 "Voitures électriques / des bornes électriques seront installées et des véhicules importés, selon Chems-Eddine Chitour" Le ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Chems-Eddine Chitour a fait savoir que des bornes électriques vont bientôt être installées au niveau des stations d´essence Naftal et que des véhicules électriques devrait être prochainement importés.