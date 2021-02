Tayeb Louh et l’arnaque des bracelets électroniques à 80 millions de dollars : la nouvelle enquête d’Algérie P

"Algeriepart plus By Abdou Semmar - 07/07/2019"Tayeb Louh et l’arnaque des bracelets électroniques à 80 millions de dollars : la nouvelle enquête d’Algérie Part"Djamel Ould Abbès en prison. Ouyahia en prison. Sellal en prison. Amara Benyounès en prison. Plusieurs oligarques richissimes et influents sont également en prison. Mais Tayeb Louh demeure toujours « intouchable ». L’ex-ministre de la Justice fut tout de même l’un des incontournables piliers du régime Bouteflika et le principal artisan de « la justice arbitraire du régime algérien ».