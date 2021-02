Jeudi 11 février 2021 Inédit 21H05 AT2 Vous avez la parole présenté par Léa Salamé: le ministre de l'Intérieur débattra avec Marine Le Pen,Informations Genre : Magazine - Débat Année : 2021 Résumé de Vous avez la parole Cette émission est construite autour de la société civile et a l'ambition de devenir une grande émission de débats politiques au sens large. Laïcité, sécurité, immigration... Ce soir, Gérald Darmanin est invité à s'exprimer à l'occasion du débat sur le «projet de loi confortant le respect des principes de la République». Dans un second temps, le ministre de l'Intérieur débattra avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, sur des thèmes qui préoccupent les Français. En fin d'émission, des éditorialistes de la presse nationale et régionale ainsi que de nombreux invités reviendront sur la prestation et les annonces du ministre, dont ils feront l'analyse