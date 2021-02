"10 février 2021 "L'acteur franco-algérien Tahar Rahim nominé aux "Golden Globe Awards" et "Bafta" ALGER- L'acteur franco-algérien, Tahar Rahim a été nominé aux prix américain "Golden Globe Awards" et britannique "Bafta" du meilleur acteur pour son rôle dans le film dramatique "The mauritanian" du réalisateur écossais Kevin Macdonald, indiquent les presses américaine et britannique.