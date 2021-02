"Même el khalkhal el iliktrouni ?"Saint-Valentin. Accélération des … … tests salivaires ! Mon Dieu ! Même ça, ils ne l’ont pas lâché ? Des magouilles autour de l’importation des bracelets électroniques par l’ancien exécutif ? Sahbi ! Le pétrole ne leur a pas suffi ! Le gaz ne leur a pas suffi. Les routes toutes en malfaçons ne leur ont pas suffi. Les voitures gonflées à l’arrivée ne leur ont pas suffi. La viande « mah’chia » à la blanche ne leur a pas suffi. Les zone industrielles fantômes payées au dinar symbolique ne leur ont pas suffi. Les paniers de la solidarité détournés ne leur ont pas suffi. Les lingots d’or ne leur ont pas suffi. Les résidences des bords de Seine et les S.C.I, les Sociétés civiles immobilières ne leur ont pas suffi. Tout ça et un tas d’autres méfaits de leur rapine que j’oublie en route cabossée n’ont pas étanché leur soif, il leur a fallu aussi magouiller sur les contrats d’importation des bracelets électroniques pour la traçabilité des détenus ? Ce ne sont plus des bandits ! Ce ne sont plus des voleurs. Ce ne sont plus des braqueurs. Ce ne sont plus des cambrioleurs. Ce sont des aspirateurs haute pression, en mode « ON » permanent ! Quand dans ta tête peut germer une idée pareille, celle de truander un contrat d’achat à l’étranger de bracelets électroniques, c’est que tu ne relèves plus seulement de la cellule d’El-Harrach, mais bien plus de l’internement psychiatrique et de la « vivisection » scientifique pour étude des lobes, de leurs complications bassement animales et publication des résultats de ces études dans des revues internationales ! Le mec ou les mecs qui peuvent développer une concupiscence autour d’un contrat d’achat de bracelets électroniques pour prisonniers, il faut les équiper, vite fait, de casques cervicaux avec capteurs des zones de pulsions négatives et criminelles. On ne peut pas éliminer sans analyse des têtes pareilles. Il faut mettre à profit leur disponibilité carcérale pour des expériences sérieuses qui feront sûrement avancer la science tellement vaste et encore inexplorée du cerveau humain et des courts-circuits qui peuvent s’y produire ! Bracelet ! Khalkhal iliktrouni ! Je m’attends à tout dans les jours qui viennent. Peut-être nous annoncera-t-on aussi l’ouverture d’enquêtes autour de l’importation du … thé que je fume pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. H. L.