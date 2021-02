"Par CNEWS 15/02/2021 à 11:07 "Vaccination Covid-19 : voici les chiffres du jour, pays par pays"La France rattrape son retard dans sa campagne de vaccination. Depuis que la désormais célèbre Mauricette est devenue la première Française à se faire vacciner, le 27 décembre dernier, plus d' 2,84 million de doses ont été administrées, à la date du 12 février. Alors que le nombre de personnes d'injections à travers le monde dépasse les 171,35 millions, les Etats-Unis (50,64 millions) et la Chine (40,52 millions) étaient les plus avancés dans leurs campagnes. Toutefois, rapporté à la population du pays, c'est Israël qui tirait son épingle du jeu, avec 6,28 million de doses administrées. Voici le tableau, actualisé chaque jour, qui recense l'avancée des campagnes de vaccination pays par pays.