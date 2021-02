17 février 2021 "Un Algérien à la tête d’un des plus prestigieux théâtres de France"Il s’appelle Rachid Ouramdane, chorégraphe et danseur d’origine Algérienne. Il a été nommé directeur du théâtre Chaillot, l’un des cinq théâtres nationaux de France. La nomination a été faite sur proposition de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, et elle a été actée par décret présidentiel, délivré par Emmanuel Macron, le président français.