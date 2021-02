"21/02/2021"Les députés «élus» par la fraude vont-ils continuer à toucher leur indu salaire ?"Par Mohamed K. – De nombreux observateurs sont montés au créneau pour se demander si les députés qui ont siégé au Parlement croupion depuis 1999 vont continuer de toucher leur salaire bien qu’ils soient tout aussi coupables d’avoir bénéficié des indus avantages pour lesquels des ministres et des hommes d’affaires ont été jugés et emprisonnés. Des internautes se sont même amusés à calculer ce que l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation ont coûté au contribuable et à quoi tout cet argent aurait pu être dépensé dans des projets autrement plus utiles pour le pays.