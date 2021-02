"Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie : Les r

"22/02/2021"Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie : Les revendications concrétisées"L’intérêt de l’Algérie au-dessus de toute considération Le 22 février, les Algériens célèbrent le deuxième anniversaire du Hirak. Compte tenu de l’importance de cette date, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété le 19 février, «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie».