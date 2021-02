Constantine Distribution ce semestre de 6.626 logements AADL. 22 Fév 2021  Constantine Au total, 6.626 logements de l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) seront distribués à Constantine "avant la fin du premier semestre 2021", a indiqué hier , le directeur régional de cet organisme Mohamed Nadjib El Aymèche.Avec la distribution de ce quota de logement, Constantine "aura clôturée" le dossier du logement AADL, a fait savoir le même responsable rappelant que plus de 9.500 unités similaires avaient été déjà distribuées à Constantine, dont 7.000 logements durant l’année 2020. Sur les 6.626 logements AADL devant être remis à leurs bénéficiaire avant la fin du premier semestre de l’année en cours, 3.880 unités sont implantées au pôle urbain intégré de Retba dans la commune de Didouche Mourad et le reste du quota est réparti entre les commune d’El Khroub et la circonscription administrative Ali Mendjeli, a-t-on souligné. Selon le même responsable, le quota de logement AADL à distribuer à Retba sera livré par ilot pour permettre aux bénéficiaires de prendre possession de leurs logements dans les meilleurs délais possible, ajoutant que le chantier de réalisation ‘’tire à sa fin’’ et ‘’ne reste que des retouches de finition’’. La wilaya de Constantine avait bénéficié dans le cadre du programme AADL d’un projet de réalisation de 16.150 unités dont plus de 60% avait été réceptionné et remis à leurs bénéficiaires, a-t-on encore rappelé.