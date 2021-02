"24/02/2021"Entrepreneuriat féminin : Des progrès, mais aussi des contraintes"Même s’il a pu s’imposer dans la sphère économique nationale, l’entrepreneuriat féminin reste encore marginal et bien loin de la moyenne, en référence aux statistiques et données officielles, et en dépit des efforts consentis par l’État pour intégrer les femmes dans le processus de développement, à travers la création d’entreprises.