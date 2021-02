"24/02/2021"Le ministre du Travail: Vers une intégration massive des jeunes du pré-emploi" Le ministre du Travail: Vers une intégration massive des jeunes du pré-emploi par El-Houari Dilmi Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub, a procédé hier, au siège de son département, à l'installation de douze (12) nouveaux directeurs de wilayas de l'Emploi. Lors d'une réunion de travail avec les nouveaux directeurs de wilaya, El Hachemi Djaâboub a instruit ses services à accorder la « priorité au dossier de l'emploi, notamment en matière d'intégration des jeunes titulaires de contrats de pré-emploi », selon un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, transmis à notre rédaction. « La réinsertion des jeunes du pré-emploi doit être menée et achevée selon les délais fixés dans le décret exécutif n°19/336 du 08 décembre 2019, portant intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et à l'insertion sociale des diplômés», selon le département d'El-Hachemi Djaâboub, qui fait état d'un « dossier prioritaire et d'un intérêt particulier pour le président de la République, Abdelmadjid Tebboune ». Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a également annoncé le lancement prochain d'une « opération d'intégration massive des jeunes du pré-emploi », insistant sur le « bon accueil des citoyens et la prise en charge de leurs doléances, en veillant notamment à lutter contre les pratiques bureaucratiques et améliorer la qualité des prestations fournies pour redonner au secteur une image positive au niveau local ». Le communiqué du département d'El-Hachemi Djaâboub fait également état des nouveaux critères adoptés pour la promotion de la ressource humaine au sein du secteur, précisant que « les nouveaux directeurs ont été installés sur la base d'une évaluation approfondie des jeunes cadres, avec pour premier critère la compétence, dans le but d'améliorer la gouvernance et la qualité de service public au sein du secteur, en veillant à en offrir de meilleures prestations aux citoyens».