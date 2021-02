"Batna" tours pour éliminer le vieux bâti"

20/02/2021"Batna "5 tours pour éliminer le vieux bâti" Les vieux bâtiments de la cité Chikhi au centre-ville de Batna, ont fait l'objet d'une étude de modernisation visant à les raser complètement et à construire à leur place un ensemble de constructions modernes à savoir 5 tours de 9 étages englobant 170 logements améliorés avec des locaux commerciaux. Se basant sur le fait que la vétusté du vieux bâti constitue un problème épineux relatifs aux risques potentiels d'effondrement pouvant provoquer des problèmes difficiles à gérer, l'OPGI de Batna propose aux habitants du site d'adhérer à l'idée de faire de la cité une quartier exemplaire. Sachant que la cité Chikhi a été réalisée à l'époque coloniale exactement en 1958 pour abriter dès l'indépendance soit en 1962, des familles dans le besoin d'un toit. Composée initialement de 2 blocs d'une consistance de 170 logements, la cité en question souffre aujourd'hui selon des études techniques d'un vieillissement latent provoquant une pathologie structurelle profonde et irrémédiable avec une dégradation, détérioration et défectuosité des différents réseaux engendrant l'insalubrité des lieux. Il y a, aussi, une inadaptation aux les normes sismiques qui a été observée comme la précarité découlant des extensions anarchiques. Dans le volet social, les études ont révèle un comportement psychologique négatif des habitants donnant lieu à des disputes et à des altercations fréquentes entre les locataires avec de plus l'utilisation de coursives pour étendre le linge. Somme toutes les plans et la maquette du nouveau projet sont de nature à transformer cette cité en un site plus attrayant avec des commodités répondant aux exigences. Ainsi, les 5 tours sous forme de blocs de 9 étages contenant chacun 34 logements avec commerce au bas, permettant à la cité de sortir de l'ombre et de dominer de par la hauteur de ses structures toute la partie de la ville de Batna où elle est implantée. Nasreddine Bakha