"26/02/2021"Institut Pasteur confirme la détection du variant britannique en Algérie"L’institut Pasteur vient de confirmer la détection de cas du variant britannique du covid-19 en Algérie. Dans un communiqué rendu public ce jeudi soir, l’institut Pasteur Algérie a confirmé la détection de deux contaminations au variant britannique du coronavirus. « Nous avons détecté sur des PCR positives, datées du 19 février 2021, deux variants britanniques portant les mutations N501Y et D614G avec délétion des positions 69-79 qui sont des signatures génétiques de ce variant (Détecté pour la première fois le 20 septembre 2020 dans la ville de Kent en Grande-Bretagne) », lit-on dans le communiqué de l’institut Pasteur Algérie. Ces deux variants de coronavirus ont été détectés chez un membre du personnel de santé de l’hôpital de Psychiatrie de Chéraga (Alger). Ce dernier a été placé en isolement pour essayer d’endiguer la propagation de ce variant, jugé plus contagieux par les scientifiques. Quant au deuxième, il s’agit d’un Algérien résidant à l’étranger. Il était retourné en Algérie pour assister à l’enterrement de son père avant de repartir il y a quelques jours. « Le variant de coronavirus n’est pas une source d’inquiétude » (Benbouzid) Intervenant ce matin lors d’une conférence de presse organisée à Alger, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a tenu à rassurer que la détection de quelques cas de variants covid-19 en Algérie n’allait influencer sur la situation épidémiologique actuelle. « Le Bilan quotidien des contaminations ne dépasse pas les 200 cas en Algérie. Meme avec l’enregistrement d’un, deux ou 3 cas (de ce nouveau variant), la situation restera stable, mais avec plus de vigilance », a-t-il rassuré. « Le variant de covid-19 n’est pas une source d’inquiétude et le risque d’une propagation de ces variant (de coronavirus) n’est pas à écarter », a ajouté le premier responsable du secteur de la santé en Algérie.