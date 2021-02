"25/02/2021"Skikda Caravane de solidarité avec les familles démunies de 11 zones d’ombre" Une caravane de solidarité transportant diverses aides alimentaires destinées aux familles démunies s’est dirigée lundi vers onze (11) zones d’ombre de la wilaya de Skikda. Le coup de départ de cette caravane a été donné devant le palais de la culture Malek Chebel par la wali Abdelkader Bensaïd en présence des autorités locales et divers acteurs locaux. Selon la directrice de l’action sociale de la solidarité, Mme Samia Djelab, cette caravane est composée de 11 camions dont chacun a été dirigé vers une zone d’ombre des communes de Tamalous, Bin El Ouiden, Zitouna, Kanoua, Zerdaza, Kheneg Mayoun, Oum Toub, Ain Kechra, Ouldja Boulballout et Ouled Hababa. La caravane est chargée de 1.100 couffins alimentaires composés chacun de 13 produits pour une valeur de près de 4.000 DA, a précisé la même responsable. Aussi, 11 ambulances avec à bord des staffs médicaux accompagneront ces 11 camions en vue d’assurer des consultations médicales aux habitants des localités ciblées, a précisé de son côté, le directeur de wilaya de la santé et de la population, Mohieddine Tiber. Les dons de cette caravane ont été collect és auprès de plusieurs mécènes et l’entreprise portuaire qui ont répondu à l’appel lancé par la direction de l’action sociale et de la solidarité.