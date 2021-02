"El Tarf:Raccordement en 2020 de près de 15.000 foyers des zones d’ombre au service de la téléphonie et d’int

"25/02/2021"El Tarf: Raccordement en 2020 de près de 15.000 foyers des zones d’ombre au service de la téléphonie et d’internet"Pas moins de 14.939 foyers répartis à travers différentes localités rurales et zones d’ombre relevant de la wilaya frontalière d’El Tarf ont été raccordés en 2020, au service de la téléphonie et de l’internet après l’installation de 15 stations 4G LTE, a-t-on appris, mardi, de la chargée de communication à Algérie Télécom (AT).