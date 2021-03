"la Chine a installé la moitié des éoliennes offshore dans le monde en 2020"La Chine est pour la troisième année consécutive, le pays qui installe le plus d’éoliennes offshore au monde, avec pas moins de 3 GW de nouvelles capacités en 2020. Réputé pour être l’un des pays les plus pollueurs dans le monde, la Chine n’en demeure pas moins l’un de ceux qui investissent le plus dans le développement des Energies renouvelables (EnR), notamment à travers l’éolien offshore (en mer). En effet, selon Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC), l’industrie mondiale a installé plus de 6 GW supplémentaires en 2020, dont 50,45 % par la seule Chine. A titre de comparaison, la deuxième place de ce classement revient au bien nommé pays des moulins à vents, la Hollande, avec près de 1,5 GW. En termes d’installations cumulées, la Chine a désormais devancé l’Allemagne, devenant, par la même occasion, le deuxième marché mondial de l’éolien offshore derrière le Royaume-Uni.