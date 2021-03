Environnement Quand des écoliers s’impliquent  07 Mar 2021  Constantine 5918 fois Nettoyons aujourd’hui pour préserver demain, tel est le slogan lancé par la direction de l’environnement de la wilaya de Constantine. Un slogan qui résume les enjeux d’une campagne de sensibilisation à laquelle ont été associés des écoliers. Ainsi, par le biais de prospectus, distribués dans les établissements scolaires, les services concernés ont tenu à impliquer tout le monde, y compris les enfants. La dégradation de l’environnement relève aussi de la responsabilité du citoyen. En dépit de tous les efforts déployés jusqu’alors, nos cités et nos quartiers, incivisme aidant, sont toujours sales. Un constat qui ne peut que ternir encore le blason d’une ville qui s’apprête à accueillir, dans moins d’une année, des milliers de visiteurs étrangers. Devant ce triste et accablant constat, certains spécialistes font appel aujourd’hui à la mise en place d’une police spécialisée dans l’environnement. Un vœu pour lequel devraient adhérer les pouvoirs publics. L’environnement est aussi et surtout une question de textes et de lois qu’il faudrait impérativement appliquer. Autrement dit, il est nécessaire qu’un « pollueur » soit sévèrement sanctionné. Les textes sont faits pour être appliqués, n’est-ce pas ? Malheureusement, entre le texte et son application il y a tout un fossé. La discipline devrait s’imposer par la rigueur d’une loi. Un sens que les pays développés ont très bien saisi. D’où l’explication de la propreté de leurs villes. Le civisme ça s’apprend, affirment des sociologues. Ces spécialistes, appelés sous d’autres cieux les parents du peuple, doivent être associé à toutes les décisions relatives à la gestion urbaine d’une ville. Certains citoyens, de par leurs actes irréfléchis ou volontaires, ou les deux à la fois, s’approprient, faut-il le reconnaître, des lieux publics, les polluent et portent ainsi préjudice à autrui et à l’environnement. À titre indicatif, il est à souligner qu’un 1 litre d’huile usagée peut contaminer 1 million de litres d’eau et réduire à des degrés plus ou moins graves l’oxygénation de la faune et de la flore. En attendant qu’une police de l’environnement voit le jour, le citoyen est plus que jamais appelé à préserver le cadre de vie de sa ville, son cadre de vie. M.K