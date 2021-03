07/03/2021"Sétif: la fête du printemps, une tradition ensoleillée et revigorante"SETIF - Célébré depuis des temps immémoriaux entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, l’avènement du printemps donne lieu, dans la région de Sétif, à toutes sortes de réjouissances saluant le retour du soleil et la réviviscence des verts pâturages.