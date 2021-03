"08/03/2021"La promotion de la femme et l’amélioration de sa condition une stratégie souveraine"NAAMA - La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ainsi que du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale par intérim, Kawther Krikou a souligné, mardi à Nâama, que le renforcement des mécanismes de solidarité nationale à travers l’amélioration de la situation de la femme et la promotion de ses droits représente une stratégie souveraine.