"09/03/2021"Des relaxes relaxantes"Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice l'a dit et répété il y a de cela presque 2 ans, devant la défunte APN, que «le peuple verra et constatera que les procès à venir ne sont pas, de la poudre aux yeux, ni des exercices de passe-passe. Ce peuple vivra en direct-live, au cours d'audiences publiques, de vrais procès préparés par des juges d'instruction algériens, suivis par des procureurs algériens, présidés par des juges algériens! Ce peuple palpitera au rythme des débats aussi terrifiants que les inculpations!» La promesse fut jusqu'à maintenant tenue et nous avions effectivement assisté à de farouches empoignades entre le ministère public et la défense dont une bonne partie criait haut et fort, que «les jeunes magistrats étaient entrés dans la salle d'audience, des différentes juridictions avec le verdict transcrit, bien à l'avance, dans la poche». Nous avons suivi le procès, celui du «montage de l'automobile» qu'un jeune et brillant trio avait présidé en présence d'un très jeune procureur général, Oussama Bensaâd, promis à un bel avenir. En effet, la présidente, Douniazed Guellati-Rouainia, à qui nous souhaitons une excellente fête du 8 mars, avait conduit les durs débats qui emballèrent les nombreux avocats dont une grosse partie fit part publiquement de sa satisfaction de voir ces quatre magistrats s'en tirer à bon compte. La satisfaction des présents aura été que des prévenus condamnés à de lourdes peines, avaient été franchement relaxés. Demandez donc à Me Abdelhamid Benbouzid, Me Hadjadj Faouzi et son fils, Me Adel Hadjadj ce qu'ils pensent de la relaxe de leur cliente, Yamina-Nouria Zerhouni, l'ancienne wali de Boumerdès qui avait souffert le martyre durant toute la période du face-à-face Mme Zerhouni-gendarmes ou l'enquête préliminaire, ou encore l'instruction, ou du procès en première instance au tribunal de Sidi M'hamed-Alger, ou bien en appel au Ruisseau-Alger, ou enfin, durant les longues et tueuses attentes de l'annonce des verdicts. Depuis sa première comparution à Bab Djedid (Alger) face aux gendarmes, l'ex-wali donnait la nette impression qu'elle vivait un mauvais rêve face aux militaires verts qui auront été d'une exemplarité sans tâche. Le cauchemar prendra forme dès le premier report du procès. Il continuera et prendra fin au «Ruisseau» au moment de la lecture du verdict par Douniazed Guellati, la délicieuse présidente de la chambre pénale d'Alger, encadrée par le duo en or, Liès Benmissia et Med Bensdira, annoncer la relaxe définitive de la dame meurtrie, qui a appris la nouvelle chez elle, à l'Extrême - Ouest du pays, où elle passera sa douce première nuit, depuis belle lurette. Une nuit qu'elle n'oubliera pas de sitôt, tout comme ses conseils! Abdellatif TOUALBIA