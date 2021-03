10/03/2021 Constantine "Couffin du Ramadhan"1800 familles nécessiteuses recensées" 1800 familles nécessiteuses recensées 1800, tel est le nombre des familles nécessiteuses qui devraient bénéficier du couffin de Ramadhan 2021, recensées par le seul secteur urbain de Boudraâ Salah. Un chiffre qui en dit long sur la paupérisation qui a touché des pans entiers de la société. Une paupérisation dont les signes sont très palpables. Plusieurs familles se nourrissent, à Constantine et un peu partout en Algérie, des « ordures ménagères ». Une situation qui ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte, en effet, à plusieurs années. Face à cette situation, un élan de solidarité commence vraiment à se tisser autour de ces démunis. Et l’opération menée par les services de la municipalité et de la DAS s’inscrit, en effet, dans cette perspective. À cette opération, faut-il ajouter d’autres actions initiées par certaines âmes charitables. Au regard du nombre sans cesse croissant de ces déshérités, la solidarité est une des réponses à proposer. Parallèlement à cet effort, un autre s’impose celui qui consiste à assainir les rangs de ces démunis de certains opportunistes. Car ces derniers ne semblent reculer devant rien pour assouvir leurs besoins, certainement illégitimes. Mêmes des responsables chargés, auparavant, de l’attribution des denrées alimentaires n’ont pas échappé à cet esprit opportuniste ravageur. Ils n’ont pas, eux aussi, hésité à tirer profit de ladite situation, en touchant aux quotas réservés normalement aux plus démunis. Triste et désolant d’évoquer de tels comportements révélateurs de la déchéance morale de cette engeance. C’est aussi une autre illustration des contradictions de toute une société. Dans celle-ci on y trouve, ainsi, ceux qui méritent un couffin du ramadhan, mais qui ne l’auront jamais, et ceux qui ne le méritent certainement pas et font tout pour l’avoir. Que l’année en cours celle du devoir exercé en toute probité et équité. Que l’on finisse à jamais avec ces pratiques de bas étage. M.K