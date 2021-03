9. Les sucres raffinés Les sucres raffinés provoquent non seulement des pics d’insuline, mais sont aussi les alliés préférés des cellules cancéreuses et favorisent ainsi leur croissance. Les tumeurs et les cancers se nourrissent des sucres pour augmenter leur taille. La hausse du nombre de cancers s’expliquent en partie par notre alimentation qui contient toujours plus de sucres.