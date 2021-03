"12. L’alcool"La consommation d’alcool est la deuxième cause de cancer, juste derrière le tabac. Bien qu’une consommation faible de certains alcools peut avoir des effets bénéfiques sur la santé et diminuer le risque de maladie cardiaque, la consommation excessive d’alcool est également connue pour provoquer insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral et mort subite.